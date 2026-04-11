La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó sanciones contra Rappi y Repartos Ya al validar las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo para determinar la existencia de relación de dependencia entre las plataformas y sus repartidores, en territorio bonaerense.

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La decisión del máximo tribunal provincial rechazó los recursos presentados por las empresas contra fallos de primera instancia del Tribunal de Trabajo N°2 de La Plata, al considerar que los controles oficiales acreditaron la existencia de un vínculo laboral entre las firmas y los trabajadores.

En ese marco, la Corte sostuvo la legalidad de las inspecciones y otorgó valor probatorio a las actas labradas por los agentes del Ministerio que intervinieron en el terreno, en línea con lo resuelto previamente por el tribunal de grado.

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Además, los jueces cuestionaron los argumentos de las compañías al señalar que no lograron refutar el eje central de la sentencia. “El interesado se centra en reproducir lo dicho en la instancia de grado, ignorando los fundamentos del pronunciamiento”, indicaron.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la validación de las facultades de la autoridad administrativa. La Corte avaló que el Ministerio de Trabajo pueda interpretar normas laborales y calificar relaciones de trabajo con fines sancionatorios.

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La resolución fue celebrada por el Gobierno bonaerense, que a través de un comunicado del Ministerio de Trabajo la calificó como “un fuerte respaldo al poder de policía del Ministerio y a su facultad de interpretar normas jurídicas”.

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El punto adquiere relevancia en el marco del debate sobre el encuadramiento de los trabajadores de plataformas. Mientras las empresas sostienen que se trata de socios independientes, las inspecciones oficiales determinaron la existencia de relación laboral.

La disputa se inscribe en la tensión entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, tras la reforma laboral que define a los trabajadores de plataformas como autónomos.

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En ese contexto, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, presentó un proyecto de ley para establecer en la provincia un esquema diferente al vigente a nivel nacional.

Fuente: con información de DIB