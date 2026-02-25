Un F-16 turco en la base militar de Adana. (Foto: REUTERS/Murad Sezer).

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aerea de Turquia se estrelló este miércoles pocos minutos después de despegar de una base militar en la ciudad de Balikesir, al oeste del país.

Según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Turquia, el contacto con la aeronave se perdió a las 00.56, hora local, instantes después de su partida desde el 9º Comando de la Base Principal de Aviones. Poco después, se confirmó que el caza había caído en un tramo cercano a la autopista que conecta Estambul con Esmirna.

Equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados de inmediato en la zona. Horas más tarde, las autoridades confirmaron el fallecimiento del piloto. “Nuestro piloto murió. La causa del accidente se determinará tras las investigaciones del equipo correspondiente”, señalaron en un comunicado oficial.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran restos del avión esparcidos en las inmediaciones de la ruta. No se reportaron víctimas civiles.

El gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, expresó sus condolencias a la familia del militar y destacó su servicio al país. La noticia generó conmoción en la comunidad local y en el ámbito castrense.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si el siniestro se debió a una falla técnica, un error humano o condiciones externas. Por el momento, no se difundieron detalles sobre las causas.

El F-16, fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin, ha estado involucrado en otros accidentes recientes en distintos países, aunque las circunstancias varían en cada caso. Turquía aguarda ahora los resultados oficiales para esclarecer lo ocurrido.

