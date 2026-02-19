Un ex River Plate y San Lorenzo de Almagro, a un paso de Boca Juniors
El delantero paraguayo Adam Bareiro, de 29 años, está a horas de convertirse en nuevo refuerzo del “Xeneize”. Las negociaciones avanzaron de manera positiva y, de no mediar inconvenientes, el atacante se realizará la revisión médica este viernes para luego firmar su contrato.
La búsqueda de un centrodelantero se intensificó en las últimas semanas, especialmente tras caerse la operación por Edwin Cetré por motivos que no trascendieron oficialmente. En este contexto, el nombre de Bareiro volvió a tomar fuerza para sumarse al plantel y competir por un lugar con Edinson Cavani y Miguel Merentiel.
El monto de la operación rondaría los tres millones de dólares. Las partes tenían plazo hasta este viernes para cerrar el acuerdo, en un mercado de pases condicionado también por la lesión de Rodrigo Battaglia, que abrió la posibilidad de incorporar.
Bareiro, con pasado en el clásico rival, llegó a River en julio de 2024, pero no logró consolidarse: disputó 16 partidos sin convertir goles ni brindar asistencias. Con el regreso de Marcelo Gallardo al banco “millonario”, perdió terreno y fue cedido a préstamo al Al-Rayyan SC para liberar cupo de extranjero. Posteriormente tuvo un paso por Brasil, donde jugó 31 encuentros y marcó 11 goles, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo a la Serie B.
Un futbolista que siempre estuvo en el radar de la dirigencia boquense y cuyo nombre vuelve a escena. Esta vez, todo indica que su llegada a La Ribera está más cerca que nunca.
