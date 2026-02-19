El delantero llegará en las próximas horas para realizarse la revisación médica

La búsqueda de un centrodelantero se intensificó en las últimas semanas, especialmente tras caerse la operación por Edwin Cetré por motivos que no trascendieron oficialmente. En este contexto, el nombre de Bareiro volvió a tomar fuerza para sumarse al plantel y competir por un lugar con Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Ads

El monto de la operación rondaría los tres millones de dólares. Las partes tenían plazo hasta este viernes para cerrar el acuerdo, en un mercado de pases condicionado también por la lesión de Rodrigo Battaglia, que abrió la posibilidad de incorporar.

Bareiro, con pasado en el clásico rival, llegó a River en julio de 2024, pero no logró consolidarse: disputó 16 partidos sin convertir goles ni brindar asistencias. Con el regreso de Marcelo Gallardo al banco “millonario”, perdió terreno y fue cedido a préstamo al Al-Rayyan SC para liberar cupo de extranjero. Posteriormente tuvo un paso por Brasil, donde jugó 31 encuentros y marcó 11 goles, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo a la Serie B.

Ads

Un futbolista que siempre estuvo en el radar de la dirigencia boquense y cuyo nombre vuelve a escena. Esta vez, todo indica que su llegada a La Ribera está más cerca que nunca.

Ads