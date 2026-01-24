El ex concejal del Partido Conservador Philip Young, de 49 años, se declaró culpable de haber drogado y violado de forma reiterada a su entonces esposa entre 2010 y 2023, durante una audiencia celebrada en el tribunal de Winchester, en el sureste de Inglaterra.

Young admitió 48 de los 56 cargos que pesaban en su contra, entre ellos 11 violaciones, 11 delitos de administración de sustancias para someter a la víctima, 7 agresiones sexuales con penetración, 4 agresiones sexuales, 14 delitos de voyeurismo y un cargo por publicación de material obsceno.

El acusado compareció ante la Justicia en presencia de su exesposa, Joanne Young, de 48 años, quien renunció a su derecho al anonimato y asistió a la audiencia acompañada por su hermana.

Además de Philip Young, que fue concejal en la ciudad de Swindon entre 2007 y 2010, otros cinco hombres enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos sexuales contra la misma víctima. No está claro si existió relación directa entre ellos ni si hubo coordinación para cometer los abusos.

Norman Macksoni, de 47 años, se declaró no culpable de un cargo de violación y de posesión de imágenes extremas. Richard Wilkins, de 61, negó un cargo de violación y otro de agresión sexual con penetración. Dean Hamilton, de 47 años y sin domicilio fijo, aún no se pronunció sobre las acusaciones de violación, dos agresiones sexuales y un asalto con penetración. Connor Sanderson Doyle, de 31 años, se declaró no culpable de agresión sexual con penetración y tocamientos, mientras que Mohammed Hassan, de 37 años, negó un cargo de tocamientos.

La sentencia contra Philip Young se conocerá en las próximas semanas. En tanto, los procesos contra el resto de los imputados continuarán en causas independientes. El principal acusado fue puesto en prisión preventiva, mientras que los otros cinco quedaron en libertad bajo fianza.

La policía británica busca además a otro hombre presuntamente vinculado al caso, descrito como de complexión grande, con cicatrices en la parte posterior de la cabeza y un tatuaje distintivo en el lado izquierdo del pecho, y solicitó colaboración pública para identificarlo.

Fuente: con información de TN