Un relevamiento realizado por el Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA volvió a poner el foco en las diferencias de precios de alimentos en Mar del Plata. El informe, elaborado sobre 24 productos de consumo masivo en 50 sucursales de la ciudad, detectó que la brecha entre la canasta más económica y la más cara alcanza los $18.778.

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El estudio se realizó con datos del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) correspondientes al 5 de mayo y analizó más de mil precios informados por supermercados y comercios locales. Según el trabajo, la canasta mínima se ubicó en $69.407, mientras que la máxima llegó a $88.185, una diferencia equivalente al 23,9% del valor promedio.

Entre los productos con mayores variaciones apareció el arroz de un kilo, con una dispersión del 19,1%, seguido por el cacao en polvo y el queso rallado. En términos absolutos, la mayor diferencia se detectó en una gaseosa de 2,25 litros, con una brecha de $3.050 entre el precio más bajo y el más alto.

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El informe también advirtió que conseguir la canasta más barata no es una tarea sencilla. Para acceder a todos los precios mínimos relevados fue necesario combinar compras en siete comercios distintos, recorriendo más de 30 kilómetros y demandando más de dos horas entre traslados y paradas. Desde el Observatorio señalaron que, aunque existen posibilidades de ahorro, eso requiere tiempo, movilidad, información y disponibilidad real de productos.

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