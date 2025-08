Mientras el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad, el presidente Javier Milei ya anunció su intención de vetar la norma e incluso judicializarla si el Congreso insiste. Desde Prestadores Unidos Mar del Plata expresaron su profunda preocupación y repudio ante lo que consideran un “acto de crueldad institucional”.

Ads

La ley, que fue impulsada tras semanas de marchas, reclamos y visibilización por parte de familias, personas con discapacidad, prestadores y organizaciones de todo el país, apunta a garantizar tratamientos, pensiones, transporte, salarios dignos para trabajadores del sector e inversión en instituciones que están al borde del colapso.

“No fue un regalo. Fue una conquista. Se logró gracias a la organización y al hartazgo frente al abandono. Fue el grito de miles que dijeron: basta de ajuste, de maltrato, de indiferencia”, señalaron desde el colectivo marplatense.

Ads

Sin embargo, apenas aprobada, el presidente anunció públicamente su intención de vetarla. “Eso no es firmeza, es crueldad con nombre y apellido”, afirman los prestadores. Y agregan: “Mientras el Gobierno hace cuentas, nosotros vemos personas. Mientras ellos ajustan, nosotros cuidamos, acompañamos y trabajamos”.

La situación que atraviesa el sistema de discapacidad en Argentina es crítica: instituciones al borde del cierre, profesionales sin cobrar, familias endeudadas y personas sin acceso a derechos básicos como salud, movilidad y educación. En este contexto, la ley representa una herramienta urgente para evitar un colapso total.

Ads

“Queremos que se entienda: las personas con discapacidad no pueden esperar más. Los prestadores no pueden seguir trabajando gratis. Las familias no pueden seguir endeudándose. Y si vetan esta ley, nos van a volver a ver en las calles”, advierten desde el colectivo.

Para Prestadores Unidos MDP, la posición del gobierno nacional deja en claro una visión alarmante: que la discapacidad es vista como un gasto, que los derechos son un obstáculo, y que las vidas de miles de personas pueden ser ignoradas en nombre del ajuste.

El comunicado concluye con una consigna contundente:

Ads

“Esto no es política. Esto es la vida de miles de personas. Y si no nos escuchan en el Senado, nos van a escuchar en la calle.”