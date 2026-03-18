Un episodio inusual generó alerta en el Congreso luego de que un paquete con un rifle de aire comprimido fuera entregado en el Anexo de la Cámara de Diputados, destinado al legislador del PRO Javier Sánchez Wrba.

Ads

El envío llegó a través de un servicio de delivery y fue sometido al escáner de seguridad, donde el personal detectó la silueta de un arma, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente y la intervención de los custodios.

Puede interesarte

Según explicó el propio diputado, se trató de un error al momento de realizar la compra online: había adquirido el rifle, de uso recreativo, pero consignó por equivocación la dirección del Congreso en lugar de su domicilio particular.

Ads

Tras ser notificado, el legislador se presentó en el lugar y aclaró la situación, asegurando que el arma no era de fuego sino un aire comprimido destinado a actividades en el campo. Luego de verificar el contenido, el paquete fue retirado sin que se registraran riesgos.

El hecho generó repercusión tanto dentro del ámbito legislativo como en redes sociales, aunque desde la Cámara destacaron que los controles funcionaron correctamente y permitieron detectar el objeto a tiempo.

Ads