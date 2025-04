Este sábado se jugará la séptima fecha del Torneo Apertura “Juan Quesada” que organiza la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) y donde habrá interesantes propuestas en la lucha por las primeras colocaciones de cada zona.

En principio, hay un amenazante pronóstico de tormentas para la ciudad que podrían llegar a ser fuertes durante las primeras horas del sábado y eso podría tener una afectación directa en la jornada; pero de todas maneras, el cronograma es oficial esperando que la lluvia no sea tan intensa.

En la Zona “A”; hay dos punteros que han ganado todos los partidos disputados y tendrán que exponer esa condición nuevamente. Por un lado, Deportivo Norte lo hará de local recibiendo a Los Andes/El Siciliano y por el otro, San Isidro tendrá que visitar a Almagro Florida que hasta aquí es el equipo más flojo de la zona y que incluso ha recibido varias goleadas.

La “B”, en tanto, tiene a Argentinos del Sud en lo más alto y el equipo de la Avenida Paso quiere permanecer en ese lugar visitando a El Cañón en la cancha de Banfield. Detrás tiene tres escoltas y dos de ellos se enfrentarán entre sí. En lo que promete ser un partidazo, River y Atlético Mar del Plata jugarán en Juan B. Justo y Teodoro Bronzini buscando acercarse más al liderazgo. El tercero en cuestión es Círculo Deportivo que visitará a Al Ver Verás en la casa del “Duende”.

PROGRAMACIÓN - SÉPTIMA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

SÁBADO 12 DE ABRIL

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Kimberley

Sexta (12:15hs): Bravo, Cajal y Spognardi

Quinta (14hs): Cajal, Bravo y Spognardi

Primera (16hs): Millas, Cajal y Bravo

Cancha: Quilmes - Quilmes vs San José

Sexta (12:15hs): Montero, Baquero y Melga

Quinta (14hs): Baquero, Montero y Melga

Primera (16hs): Mella, Baquero y Montero

Cancha: Norte - Deportivo Norte vs Los Andes

Quinta (14hs): López, Mayer y Galante

Primera (16hs): Mayer, López y Galante

Cancha: Libertad - Libertad vs Talleres

Sexta (12:15hs): Monsalves, García y Gallo

Quinta (14hs): García, Monsalves y Gallo

Primera (16hs): Luxen, García y Monsalves

Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs San Isidro

Sexta (12:15hs): Oliver, Martínez y S. Ruíz Díaz

Quinta (14hs): Martínez, Oliver y S. Ruíz Díaz

Primera (16hs): Llona, Martínez y Oliver

Cancha: Nación - Nación vs Racing

Sexta (12:15hs): Chabert, Ghiglione y Vega

Quinta (14hs): Ghiglione, Chabert y Vega

Primera (16hs): Abboud, Ghiglione y Chabert

Cancha: Gral. Mitre - Colegiales vs Banfield

Sexta (12:15hs): Correa, Iza y Brizuela

Quinta (14hs): Iza, Correa y Brizuela

Primera (16hs): Debrina, Iza y Correa

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs General Mitre

Quinta (14hs): Chávez, Sampietro y Díaz Furet

Primera (16hs): Sampietro, Chávez y Díaz Furet

Cancha: Banfield - El Cañón vs Argentinos del Sud

Sexta (12:15hs): Mancilla, Patetta y Torias

Quinta (14hs): Patetta, Mancilla y Torias

Primera (16hs): Miranda, Patetta y Mancilla

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Círculo

Sexta (12:15hs): Costanzo, Scuffi y Tua

Quinta (14hs): Scuffi, Costanzo y Tua

Primera (16hs): Contreras, Scuffi y Costanzo

Cancha: Boca - Boca vs Cadetes

Sexta (12:15hs): Rua, Arrendazzi y Cardozo

Quinta (14hs): Arrendazzi, Rua y Cardozo

Primera (16hs): Nuesch, Arrendazzi y Rua

Cancha: Gral. Urquiza - General Urquiza vs Alvarado

Sexta (12:15hs): Zagaglia, Lunegro y Ordóñez

Quinta (14hs): Lunegro, Zagaglia y Ordóñez

Primera (16hs): Funes, Lunegro y Zagaglia

Cancha: River - River vs Atlético MDP

Sexta (12:15hs): Romero, Óngaro y Ramírez

Quinta (14hs): Óngaro, Romero y Ramírez

Primera (16hs): Cingolani, Óngaro y Romero

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Independiente

Sexta (12:15hs): Ferreyra, C. Ruíz Díaz y Olivares

Quinta (14hs): C. Ruíz Díaz, Ferreyra y Olivares

Primera (16hs): Mustafá, C. Ruíz Díaz y Olivares