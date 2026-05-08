La ciudad de Miramar será escenario del estreno de “Miramar: Tierra de Gigantes”, un documental que reconstruye de manera hiperrealista cómo era la región pampeana hace miles de años, cuando enormes especies prehistóricas recorrían la costa atlántica.

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El trabajo fue realizado por el productor y director Sebastián Pelegrinelli y combina investigación científica con reconstrucciones digitales en 4K para mostrar animales como megaterios, gliptodontes, macrauquenias y tigres dientes de sable en escenarios actuales de Miramar.

Entre las escenas más impactantes aparecen un megaterio atravesando el cartel de ingreso a la ciudad y gliptodontes caminando por sectores emblemáticos de la costa. El documental también rescata investigaciones paleontológicas realizadas en la zona, como el hallazgo de huellas de tigre dientes de sable descubierto en 2015.

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Además del enfoque visual, la producción busca poner en valor el patrimonio paleontológico de Miramar y el trabajo científico que se desarrolla en la región. El estreno oficial será este viernes a las 21 horas a través de YouTube y apunta a acercar la historia natural local a nuevas generaciones.

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