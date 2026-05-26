El Centro de Formación Laboral Nº416 Norberto Centeno presentó un corto documental sobre sus primeros diez años de historia, realizado por Juan José Tarifa Arenas, que ya se encuentra disponible en YouTube y recorre el proceso de creación, crisis y consolidación de la institución en Mar del Plata.

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El audiovisual reconstruye el origen del CFL 416 a partir de un convenio con la ONG CEFIL, su apertura bajo la conducción de Rodolfo “Manino” Iriart y un equipo especializado, el cierre intempestivo que afectó su funcionamiento en sus inicios y el posterior proceso de reconstrucción que derivó en su posicionamiento actual como espacio de referencia en formación laboral.

A través de testimonios, material de archivo e imágenes, el documental pone el foco en el rol de la educación pública como herramienta de inclusión y movilidad social. Participan del relato protagonistas de distintas etapas institucionales, entre ellos referentes de la ONG, autoridades, docentes y miembros de la comunidad educativa.

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En términos cuantitativos, el CFL 416 registra actualmente más de 1500 estudiantes por año y ofrece más de 70 cursos de formación laboral en distintas áreas productivas y de servicios, con una propuesta basada en prácticas reales, actualización tecnológica y articulación directa con el mundo del trabajo.

“Desde hace más de 20 años CEFIL trabaja en educación como una forma concreta de transformar la realidad social. El crecimiento del CFL 416 es una expresión de ese compromiso sostenido en el tiempo”, señaló Iriart.

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Desde la institución destacaron que el documental no solo reconstruye la historia del centro, sino que también reconoce a quienes sostuvieron el proyecto en momentos críticos y visibiliza el impacto de la formación laboral en la comunidad. La producción se enmarca en las actividades por el décimo aniversario del CFL 416 y busca fortalecer su vínculo con la sociedad.