El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, afirmó que Uruguay es “una provincia nuestra” y sugirió que, en el futuro, podría ser anexada por la Argentina como parte de un supuesto “imperio”. Las declaraciones, realizadas a través de redes sociales, generaron una inmediata polémica por su tono provocador y su impacto en la política regional.

El episodio se desató a partir de un cruce con Emiliano Brancciari, líder de la banda No Te Va Gustar, quien había publicado una imagen de un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo acompañado por un mensaje contra el negacionismo. Romo, al suponer que el músico era uruguayo, respondió con una frase que encendió la controversia.

“Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”, escribió el legislador libertario en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente se viralizó y fue cuestionado tanto por dirigentes opositores como por usuarios en redes sociales.

Más tarde, al ser corregido sobre el origen de Brancciari, nacido en Argentina y luego nacionalizado uruguayo, Romo no dio marcha atrás y redobló la apuesta: “Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”, insistió, reforzando el tono irónico y confrontativo de sus declaraciones.

Las expresiones del diputado se inscriben en un discurso recurrente dentro de sectores libertarios en redes sociales, que apelan a la idea de la Argentina como un “imperio” y encuentran eco en la política expansionista que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump. Romo es, además, un seguidor declarado de esa línea internacional y del alineamiento sin matices del presidente argentino Javier Milei con Washington.

Fuente: Dib