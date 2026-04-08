Un detenido tras incidentes frente al Congreso por la Ley de Glaciares
Los enfrentamientos se registraron en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en medio del debate del proyecto en Diputados.
Un manifestante fue detenido hoy en el marco de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante una protesta contra la Ley de Glaciares que se debate en la Cámara de Diputados.
Los enfrentamientos ocurrieron en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar a los manifestantes para evitar que avanzaran hacia el Congreso.
Según informaron fuentes policiales, hasta el momento se confirmó la detención de un activista que habría participado de los disturbios en el centro porteño.
La movilización se llevó a cabo mientras en el recinto se discute el proyecto impulsado por el Gobierno, que busca su sanción definitiva en el Congreso.
En ese contexto, se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, en una jornada marcada por el fuerte operativo policial desplegado en la zona.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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