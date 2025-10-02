Un incendio desató un importante operativo en el centro de Mar del Plata, cuando un departamento ubicado en Corrientes entre Rawson y Garay comenzó a arder.

Rápidamente, varias dotaciones de Bomberos y personal del SAME se hicieron presentes en la zona para controlar las llamas y asistir a los vecinos. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se había iniciado en una de las habitaciones del departamento de dos ambientes. Rápidamente desplegaron un operativo de búsqueda y rescate, logrando extinguir las llamas. El foco ígneo provocó daños parciales en una de las habitaciones, con ahumamiento generalizado y desprendimiento de mampostería.

En el edificio no fue necesaria la evacuación general, ya que los dos inquilinos, de 29 y 38 años de nacionalidad venezolana, habían logrado refugiarse en la terraza. Ambos presentaban síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fueron asistidos por una ambulancia del SAME.

El operativo de Bomberos logró controlar el fuego y evitar que se propagara a otras unidades del edificio, mientras se investigan las causas que originaron el incendio.