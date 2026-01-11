La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) informó que durante 2025 se registraron solo 15 secuestros extorsivos en todo el país, la cifra más baja de la última década. El dato surge del último informe estadístico del organismo, dirigido por el fiscal federal Santiago Marquevich.

Según el relevamiento, los casos se distribuyeron de manera desigual a lo largo del año: uno en enero, febrero, marzo y abril; tres en mayo; ninguno en junio; uno en julio; tres en agosto; dos en septiembre; ninguno en octubre y noviembre; y dos en diciembre. Estas cifras arrojan un promedio mensual de 1,25 secuestros extorsivos durante 2025.

En términos históricos, la evolución del delito muestra una tendencia claramente descendente. En 2015 se registraron 294 secuestros extorsivos; en 2016, 227; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 48; en 2021, 30; en 2022, 27; en 2023, 16; en 2024, 22; y en 2025, 15 casos.

Esa baja sostenida también se refleja en los promedios mensuales: 24,5 hechos por mes en 2015; 18,92 en 2016; 15,42 en 2017; 9,25 en 2018; 3,67 en 2019; 4 en 2020; 2,5 en 2021; 2,25 en 2022; 1,33 en 2023; 1,83 en 2024; y 1,25 en 2025.

Desde la UFECO señalaron que esta tendencia decreciente se vincula con el trabajo sostenido desde la creación de la ex Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), mediante la Resolución PGN 1583/2016, y su posterior transformación en la actual Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, establecida por la Resolución PGN 79/2023. A partir de la disminución de este delito, la unidad amplió sus atribuciones para asistir a otras fiscalías en investigaciones vinculadas al crimen organizado.

El organismo destacó además que el proceso de recopilación y publicación de los datos estadísticos cuenta, desde 2020, con la certificación de la Norma IRAM-ISO 9001:2015, lo que garantiza un estricto control de calidad en el tratamiento y producción de la información.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar