Un hombre de 30 años fue aprehendido en una feria del barrio Regional luego de sustraer pertenencias del interior de un vehículo que se encontraba en el playón de estacionamiento, propiedad de un hombre de 38.

Entre los elementos secuestrados al malviviente, en este hecho sucedido en la intersección de Rodríguez Peña y Tres Arroyos, se encontraron tres camperas, un par de sandalias y una suma de dinero en efectivo equivalente a $5500.

El procedimiento fue realizado por el GTO y personal de la Comisaría Decimosegunda, y la intervención quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, a cargo de Fernando Layus.

Fuentes policiales informaron que al ser identificado, se pudo comprobar que el malviviente registraba antecedentes por robo, tentativa de robo, abuso de arma, infracciones a diversas normas, entre otros.

Tras ser informado de la situación, el fiscal dispuso la realización de las actuaciones de rigor, la notificación del imputado y la restitución de los efectos a la víctima.

