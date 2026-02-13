Un hombre fue retenido después de provocar disturbios en la zona microcentro de la ciudad, tras un aviso realizado por vecinos a la línea municipal.

Según informaron, el cuidacoches pedía dinero de forma insistente y tenía una actitud agresiva en la calle. Cuando llegaron los agentes de la Patrulla Municipal, el hombre también reaccionó de manera violenta con ellos.

Vecinos que viven en una casa cercana aseguraron que el mismo hombre los había amenazado varias veces y que incluso entraba a su vivienda sin permiso.

Por la gravedad de lo ocurrido, se pidió apoyo policial y el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera. A los vecinos afectados se les recomendó hacer la denuncia formal.

Desde el Municipio recordaron que el número de WhatsApp 223 340 6177 está disponible las 24 horas para que los vecinos puedan avisar este tipo de situaciones y enviar fotos, videos o la ubicación.

