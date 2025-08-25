Una investigación periodística en Países Bajos señala que “Retrato de una dama”, del pintor Giuseppe Ghislandi, robado durante la Segunda Guerra Mundial, estaría en manos de las hijas de un exmiembro de las SS que vivió en Argentina.

La Agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos investiga el posible paradero en Argentina de un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, que formaba parte de la colección del galerista judío Jacques Goudstikker y que fue confiscada por el régimen de Hitler.

La pista surgió de forma inesperada: una de las hijas del ex-financista nazi Friedrich Kadgien, que se radicó en Argentina en los años 50 y murió en Buenos Aires en 1978, puso a la venta una casa en la costa atlántica. Entre las fotos publicadas por la inmobiliaria, expertos detectaron lo que sería la valiosa pintura, colgada en el living.

“No hay motivos para pensar que sea una copia”, advirtieron los especialistas Annelies Kool y Perry Schrier, asesores del Rijksdienst (Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos), quienes sostienen que las dimensiones coinciden con las del original. Una revisión del reverso del cuadro podría confirmar su autenticidad.

La investigación fue difundida por el diario Algemeen Dagblad de Rotterdam y firmada por los periodistas Cyril Rosman, John van den Oetelaar y el corresponsal en Buenos Aires, Peter Schouten. Según revelaron, también habría otra obra en manos de la misma familia: un cuadro del pintor holandés Abraham Mignon.

Los herederos de Goudstikker ya anunciaron que iniciarán acciones legales para reclamar la restitución de las pinturas. “El objetivo de mi familia es recuperar todas las obras robadas de la colección y restaurar el legado de Jacques”, afirmó Marei von Saher, nuera del galerista, en diálogo con la prensa neerlandesa.

La aparición de estas obras reaviva las historias de piezas de arte robadas por el nazismo que, 80 años después, siguen apareciendo en distintas partes del mundo. En este caso, el hallazgo conecta directamente con la Argentina, donde numerosos jerarcas y colaboradores del Tercer Reich se refugiaron tras la guerra.

Fuente: TN