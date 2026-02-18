Imágenes difundidas por redes sociales

Un corso barrial que se desarrollaba sobre la avenida Colón, entre Champagnat y Tres Arroyos, debió ser suspendido este martes por la noche tras una serie de incidentes protagonizados por un grupo de adolescentes que generó peleas, corridas y arrojó proyectiles contra participantes y efectivos policiales.

Ads

Según relató Elizabeth, vecina de la zona que presenció los hechos, los disturbios comenzaron alrededor de las 20, cuando varias murgas y bandas ya se presentaban en el escenario. “Era cada rato pelea de chicos y chicas, pero se agarraban feo”, señaló en diálogo con El Marplatense.

La mujer contó que los enfrentamientos se repitieron durante distintas presentaciones artísticas. “Corridas para un lado y para el otro, en el medio de la gente, no les importaba nada”, describió. En uno de los episodios, aseguró que una mujer mayor fue empujada al piso en medio de una pelea.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo a su testimonio, los incidentes se intensificaron mientras actuaban los distintos grupos y obligaron a interrumpir el espectáculo. “Los nenes de la murga lloraban, tenían miedo y gritaban que se querían ir a su casa”, afirmó.

La situación derivó en la intervención policial: al menos cinco patrulleros se hicieron presentes en la intersección de Colón y Mortadero para dispersar a los jóvenes. Según la vecina, algunos arrojaron botellas, piedras y petardos, y también se registraron corridas desde la zona de Tres Arroyos y Colón.

Ads

Como consecuencia de los disturbios, el corso no pudo finalizar y algunas personas debieron recibir atención médica por golpes y lesiones. Una joven fue trasladada en ambulancia a un centro de salud.

“El corso se arruinó. Nosotros fuimos a disfrutar y terminó siendo terrible”, concluyó Elizabeth, quien cuestionó la falta de control ante la escalada de violencia.