Siete meses y contando, el conflicto con IOMA mantiene a sus afiliados en vilo y decepción constante. La baja de clínicas para su atención fue la gota que rebalsó el vaso y si bien la solución fue atenderse en policlínicos o acudir al Hospital Regional, ante la falta de espacio para internaciones, los afectados consideran que esto es un parche que no arregla nada.

En ese sentido, tras múltiples manifestaciones en las puertas de la seccional local, este jueves se hicieron presentes en el ingreso al Congreso Provincial de la Salud.

Sobre esto, Marta Fernández, docente jubilada autoconvocada dialogó con El Marplatense y explicó: "Estamos con este conflicto desde el año pasado. No tenemos la cobertura de IOMA, más allá de que salen estas falacias de las cartillas que se presentan en los medios de los policonsultorios. Podemos ir a atendernos pero hay compañeros que necesitan internaciones pero no pueden hacerlo porque no hay capacidad en las clínicas".

Y continuó: "La Clínica Belgrano hace un acto solidario en atender a los afiliados de IOMA pero su capacidad no alcanza. En las grandes como lo son la Colón, la 25 de mayo y la Pueyrredon, aún no hay noticias".

"Ya nos sacaron los médicos de cabecera que nos atendieron toda la vida. Yo tengo 55 años de aportes a IOMA y en este momento, no tenemos dónde atendernos. Si tenemos que hacernos una intervención, hay que recurrir al hospital Regional donde va la gente que no posee ninguna obra social", siguió.

"No vamos más a la sucursal que está ubicada en Independencia porque los días que íbamos, la gente de IOMA dejaba de atender y así, perjudicamos a los afiliados. Hicimos marchas silenciosas por la Catedral y hay una nueva delegada que no da respuestas. Seguramente no las tiene desde Provincia. Estuvimos en la Banca 25, nos hablaron todos los integrantes del HCD diciendo que se iban a hacer cargo del reclamo pero la información que dan, no es válida", sentenció la afiliada.

Por su parte, Carlos, otro de los afiliados y comisario mayor retirado de la policía de la Provincia, expresó: "Desde los 19 años que aporto a IOMA. Tengo 66 años, soy huérfano de obra social. Es una total ineptitud de las autoridades, una falta de respeto que se reúnan en un Congreso de Salud cuando la provincia de Buenos Aires nos deja en total abandono con la cobertura".

"Y ni hablar de que mientras tanto se siguen llenando los bolsillos con nuestros aportes. Hace un mes y medio, tuve una intervención quirúrgica y las tres clínicas más importantes de la ciudad no prestan servicio. Tuve que poner plata de mi bolsillo. Es una verdadera vergüenza y ni hay respuestas. Queremos que nos escuchen, que nos den una solución porque esto no va más, estamos peor que en pandemia".