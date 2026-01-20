El Club Náutico Mar del Plata (CNMP), en conjunto con el Yacht Club Argentino (YCA), anunciaron oficialmente la realización de la 61° Semana Internacional del Yachting (SIY). El evento multiclase más importante del Cono Sur volverá a vestir de velas el horizonte marplatense durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.



Con más de seis décadas de historia, esta edición reafirma a Mar del Plata como la capital nacional de la vela, convocando a cientos de timoneles provenientes de todo el país y del exterior, quienes competirán en las exigentes aguas del Atlántico.



La competencia se desarrollará de manera escalonada para albergar a las distintas categorías:



•Clase ILCA (4, 6 y 7): Del 28 de enero al 1° de febrero.



•Clase WINGFOIL: Del 30 de enero al 1° de febrero.



•Clases Juveniles y Formativas (Optimist Timoneles y Principiantes, 420 y 29er): Del 8 al 13 de febrero. Esta etapa representa el corazón del evento por el volumen de embarcaciones en el agua y tendrá la entrega premios principal el sábado 13 a las 19 horas en la cancha 1 del CNMP.



•Clase RAPTOR: Del 20 al 22 de febrero.



•Clases J70, STAR y F18: Del 27 de febrero al 1° de marzo, cerrando el festival náutico con los barcos de quilla y alta performance.



Cabe mencionar que el evento es selectivo para los campeonatos mundiales, juveniles y continentales de las clases ILCA, 420, 29er y Optimist, y por lo tanto está garantizada la presencia de los mejores deportistas del país en cada categoría.



"La Semana Internacional del Yachting no es solo una competencia, es un motor deportivo y turístico para nuestra ciudad", señalaron desde la Comisión Directiva del Club Náutico Mar del Plata. "Este año, tendremos algunas novedades como la realización de un programa de streaming por el canal de Youtube del CNMP (TEN) resumiendo a partir de las 18:30 la actividad de cada jornada", añadieron.



Asimismo, tanto las clases ILCA como 420 y 29er definirán sus ganadores con las tradicionales “medal races” que se disputarán en el interior del puerto y que también tendrán transmisión en vivo. Por ello se invita al público y a la prensa a acercarse a las escolleras del Puerto los días 1° (ILCA) y 13 (420 y 29er) para disfrutar del espectáculo visual que ofrecen estas regatas definitorias en el interior del puerto.

