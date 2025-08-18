La candidatura de Gabriela Azcoitia sumó anoche un capítulo inédito en la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre. Más de 200 drones iluminaron el cielo marplatense formando figuras icónicas de la identidad local, junto a los símbolos de Nuevos Aires y de la candidata a concejal.

El show, único en la ciudad, sorprendió a vecinos, invitados especiales y a la propia Azcoitia, quien siguió con emoción cómo las luces daban vida a imágenes como la sombrilla y el lobo marino (turismo), un pescado (industria), una computadora (tecnología) y libros (educación pública). La secuencia culminó con el contorno de la Provincia de Buenos Aires y de Mar del Plata en los colores de Nuevos Aires, para cerrar con el nombre de “Gaby Azcoitia Concejal” en el cielo.

Bajo el lema “Los escuché siempre, ahora nos vamos a ver”, cientos de vecinos se acercaron a la zona sur —sobre la avenida Jorge Newbery— para presenciar un espectáculo que buscó transmitir el espíritu de la propuesta: una candidatura nacida de la escucha activa, que se propone transformar Mar del Plata.

Tras la ovación final, Azcoitia —acompañada por Ariel Bordaisco y candidatos de la lista— agradeció el apoyo y señaló: “Estamos recorriendo la ciudad desde hace semanas, ya visitamos 23 barrios y vamos a seguir en todos. Queremos que los marplatenses sepan que hay una lista dedicada 100% a escucharlos y a canalizar sus necesidades”.

Y agregó: “Así como los drones iluminaron el cielo, queremos que cada vecino sepa que estamos presentes, trabajando por ellos y con ellos”.

La velada cerró con un clima festivo y participativo, entre aplausos, fotos y una caravana que acompañó la salida del predio al ritmo del lema de campaña: “Una ola que no para de crecer”.