La Secretaría de Cultura de la Nación, junto a la Fundación María Calderón de la Barca, presentó oficialmente una nueva edición del Premio Pintura María Calderón de la Barca, un certamen federal orientado a artistas de toda la Argentina que otorgará un total de USD 50 mil en reconocimientos. La convocatoria estará abierta para pintores mayores de 18 años, tanto emergentes como de trayectoria consolidada, con el objetivo de impulsar y visibilizar la creación contemporánea en distintas regiones del país.

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El concurso tendrá alcance nacional y seleccionará 24 obras finalistas, una por cada provincia argentina y otra correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las piezas elegidas integrarán una exposición especial que se realizará en agosto de 2026 en el Palacio Libertad, uno de los principales espacios culturales del país, donde además se anunciarán los ganadores.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, los premios serán de adquisición, lo que significa que las obras distinguidas pasarán a formar parte de la colección patrimonial de la Fundación María Calderón de la Barca. La intención es conformar un acervo artístico representativo de la producción pictórica argentina actual y, al mismo tiempo, generar oportunidades de proyección para los artistas seleccionados.

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La convocatoria busca reforzar el carácter federal del certamen, promoviendo la participación de creadores de distintas localidades y contextos culturales. Desde la organización destacaron que uno de los principales objetivos es descentralizar la circulación artística y abrir espacios para voces y estilos diversos dentro del panorama nacional.

El jurado estará integrado por especialistas y referentes del ámbito cultural, quienes evaluarán las obras presentadas en función de su calidad técnica, originalidad y aporte estético. Además del incentivo económico, los participantes tendrán la posibilidad de exhibir sus trabajos en un ámbito de gran visibilidad, frente a curadores, coleccionistas y público general.

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Con esta nueva edición, el premio vuelve a posicionarse como una de las iniciativas privadas más importantes dedicadas a la pintura en la Argentina, apostando al desarrollo cultural y a la difusión del arte contemporáneo en todo el territorio nacional.

Quienes deseen participar deberán inscribirse de manera online a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura y la Fundación María Calderón de la Barca, presentando imágenes de sus obras junto con la documentación requerida en las bases del certamen.

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