Ante el ascenso en los casos positivos de dengue en varias provincias del país, el jefe de emergencias del Hospital Materno Infantil, Mariano Irigoin, confirmó que tienen solo un positivo "no nativo" de tal afección, a la vez que se refirió a un incremento en personas con Covid-19, a la par de la gastroenteritis.

"Tenemos un número de consultas habitual para la época, afrontamos un fin de semana largo con mucha consulta y ahora disminuyó, pero seguimos con un número interesante que nos deja trabajar, a pesar de las exigencias", le contó a El Marplatense acerca de cómo se encuentra el sector luego del fin de semana largo de febrero.

Y en cuanto al ascenso en los casos de dengue, las noticias fueron igual de positivas. De acuerdo a las declaraciones de Irigoin, el Materno Infantil no cuenta con marplatenses internados por la enfermedad, aunque sí con un "no nativo, que evoluciona favorablemente". En ese sentido, añadió: "En Mar del Plata no tenemos el mosquito que transmite la enfermedad y nos favorece, pero lo detectamos en algunos turistas".

En parelo, por el Covid-19, el jefe del nosocomio indicó que la ciudad no se encuentra en un pico de casos positivos, más allá de algunos activos. "Sigue latente y lo continuamos investigando, sobre todo en los pacientes internados que están graves", destacó.

Dentro de las afecciones más comúnes que se registraron en los últimos meses en la ciudad, el profesional de la salud comentó que pasaron por "un tiempo de mucha gastroenteritis", que ya está en caída, y por una variable del verano, que ingresan pacientes por "accidentes domésticos, traumatismos, caídas de altura y mordeduras de perros".

Prevención

Por último, hizo hincapié en que los adultos tienen la capacidad de evitar los accidentes. "Los chicos son chicos y ese segundo de imprudencia siempre existirá. Lo que transmitimos es la prevención de los segundos previos. Si hay una pileta grande deben cercarla y si hay otra chica, pueden llenarla menos. Con los perros es recomendable tenerlos lejos de los niños, atados o supervisados pese a las vacunas que tenga. Los accidentes del día a día pueden ser evitados con la supervisación del adulto", concluyó Irigoin.