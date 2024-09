1 / 5









Luego de su brillante actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el campeón argentino José “Maligno” Torres colmó el centro marplatense con una visita sorpresa. En ese marco, el deportista anunció que proyecta un parque con medidas olímpicas para la ciudad que es su “segundo hogar” y donde planea pasar "la otra mitad de su vida".

El deportista de oro afirmó que durante la jornada se reunirá con el intendente Guillermo Montenegro para poder presentarle su idea y proyectar la cuna del deporte tanto para el BMX, como para el skate y el roller.

"A la ciudad ya la conozco desde hace bastante, creo que en el 2019 empecé a venir a Mar del Plata. Es una locura, es la segunda ubicación luego de Córdoba a la que me encanta venir y la paso muy bien. Ahora estamos volviendo a aparecer por estas rampas que fue en donde entrené antes de los olímpicos"

Con respecto a lo que fue su título y las repercusiones en la población, el deportista indicó: "Vi muchísima más gente comenzando a andar en bicicleta pero no solo en nuestro deporte sino en general, en el ciclismo. Se están comprando muchos rodados para salir a pedalear y eso para nosotros es muy valedero".

"Todo esto es re importante para mi, ya que la pandemia me agarró acá en Mar del Plata. Anduvimos por el Faro, un lugar bastante alejado y por suerte no teníamos problemas con el tema de los contagios. Ahí aprendí bastante para el tema olímpico porque lo venimos trabajando desde entonces. Vamos a intentar que se haga algún tipo de parque en esta ciudad porque por lo menos a mi, me gustaría venir a hacer la mitad de mi vida por estos pagos. Acá me siento muy cómodo, es como estar en mi casa así que por eso vengo seguido", explicó.

"Las pistas son bastante pequeñas, de concreto, siendo que deberían ser de madera y no tienen las medidas olímpicas como las que están en Córdoba, siendo la única del país. Estaría bueno que se instalen en Buenos Aires o por lo menos en Mar del Plata que es un lugar increíble para hacer eventos, por el talento deportista que hay acá".

"Ahora me toca irme a Japón a una competencia pero después vuelvo unos días a la ciudad. Hay muchos nuevos proyectos que aparecieron, responsabilidades desde el primer puesto, pero primero queremos ver que se haga un parque en Mar del Plata, no solo para el BMX sino también para el skate y el roller, con medidas olímpicas. Esto es para que los chicos aprendan y puedan ser los próximos representantes de Argentina. Hoy nos vamos a reunir con el Intendente para charlar un poco sobre este proyecto, le vamos a proponer ideas y ver qué le parece", dijo.

"Y luego de eso trabajar fuerte para las olimpiadas. Mi carrera no terminó en París sino que continúa para Los Ángeles. Yo quiero que los chicos disfruten mucho, que sigan por el camino de la pasión por el deporte, y que de a poco se irán logrando enormes pasos", concluyó.