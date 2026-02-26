Un buque pesquero que se dirigía hacia el puerto de Quequén se hundió en aguas del Golfo San Matías y dio lugar a un amplio operativo de búsqueda y rescate encabezado por la Prefectura Naval Argentina. El hecho ocurrió frente a la costa de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro.

La embarcación siniestrada, identificada como “Heleno A”, navegaba en convoy junto al “Marina Z” tras haber partido desde el muelle local con destino final en territorio bonaerense. Durante la travesía hacia Buenos Aires, el pesquero sufrió un incidente que derivó en su rápido hundimiento. El otro buque que integraba el traslado logró emitir el alerta de inmediato.

A partir de ese aviso, la Autoridad Marítima activó el protocolo SAR (Search and Rescue) por persona desaparecida y dispuso el envío urgente de medios navales y aéreos hacia la zona del siniestro. El operativo se concentra en el área donde el barco perdió flotabilidad mientras avanzaba en dirección norte hacia el puerto de destino.

En las tareas interviene el guardacostas GC-69 “Río Paraná”, que realiza rastrillajes en superficie con el apoyo de una embarcación pesquera que operaba en cercanías. También se sumaron un avión que despegó desde la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia y un helicóptero con base en Viedma, que efectuó sobrevuelos en el sector. Además, fue desplazado hacia el área el guardacostas GC-26 “Thompson” para reforzar la búsqueda.

Los tripulantes que pudieron ser rescatados fueron desembarcados y trasladados a un centro de salud para su control médico, encontrándose en buen estado general. En tanto, el caso continúa en condición pendiente y la búsqueda permanece activa mientras se intensifican los rastrillajes en la zona donde el pesquero se hundió cuando navegaba rumbo a Quequén.

