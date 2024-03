Un carguero se estrelló contra el puente Francis Scott de Baltimore, Estados Unidos, la madrugada del martes, provocando el colapso del tramo y la presunta muerte de seis personas.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Jennifer Homendy, junto con los investigadores de la agencia, abordaron el buque contenedor Dalí alrededor del mediodía del miércoles como parte de su investigación en curso.

Los investigadores de la NTSB también estuvieron a bordo del buque la noche del martes. Descargaron datos de la grabadora de datos de viaje del buque el martes, y ahora se encuentran en un laboratorio de la agencia, según el portavoz de la NTSB, Peter Knudson.

Al menos ocho personas cayeron al agua. Dos sobrevivieron y los otros seis, todos identificados como parte de un equipo de construcción que estaba rellenando baches en la calzada, están desaparecidos. La operación de búsqueda se reanudó el miércoles por la mañana.

Los seis obreros desaparecidos son latinos, y reparaban baches en la autopista del puente Francis Scott Key cuando éste se derrumbó.

Según la organización caritativa We Are Casa, especializada en ayudar a migrantes, uno de los desaparecidos es Miguel Luna, un padre de tres hijos originario de El Salvador. Salió a trabajar el lunes por la noche y no regresó. Su esposa, María del Carmen Castellón, declaró al canal Telemundo 44 que está “devastada”.

También figuran dos originarios de Guatemala, de 26 y 35 años, informó la cancillería del país centroamericano en un comunicado, así como ciudadanos de México y Honduras, según el sitio de noticias local The Baltimore Banner.

El director ejecutivo de We Are Casa, Gustavo Torres, nombró a otra víctima del colapso del puente en una conferencia de prensa el miércoles: Maynor Suazo Sandoval.

Fuente: Infobae