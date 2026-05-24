Argentina dio un paso importante en el campo de la oncología pediátrica tras la implementación de un programa de medicina de precisión que logró aportar mejoras en el diagnóstico, el pronóstico y las decisiones terapéuticas en una proporción significativa de niños con tumores complejos. Los resultados mostraron impacto clínico en aproximadamente dos de cada tres casos analizados, un dato que especialistas consideran prometedor para el futuro del tratamiento de estas enfermedades.

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El trabajo fue impulsado por investigadores y médicos argentinos junto a profesionales de otros países de la región a través del proyecto COPPA (Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina), una iniciativa orientada a incorporar estudios genómicos avanzados sin costo para los pacientes y evaluar su utilidad dentro de la práctica clínica cotidiana. El estudio fue publicado en la revista científica Pediatric Blood & Cancer.

La herramienta central del proyecto fue la secuenciación genómica, un procedimiento que analiza el ADN y el ARN de los tumores para identificar alteraciones específicas vinculadas con el desarrollo de la enfermedad. A diferencia de los tratamientos tradicionales, este enfoque busca adaptar las terapias a las características particulares de cada paciente, permitiendo una atención más personalizada.

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Los investigadores analizaron 38 casos pediátricos y observaron que la información genética obtenida permitió confirmar diagnósticos, redefinir niveles de riesgo e incluso orientar tratamientos específicos. En los estudios realizados localmente, la utilidad clínica alcanzó un 67%, una cifra que reforzó el potencial de esta estrategia en contextos sanitarios de ingresos medios.

Otro aspecto destacado del programa fue la creación de Ateneos Moleculares Interdisciplinarios, encuentros virtuales donde especialistas de distintas disciplinas y países analizan los casos de manera conjunta. Según el informe, esta modalidad no solo contribuyó a mejorar el abordaje clínico, sino que también fortaleció la formación profesional y el intercambio de conocimientos entre equipos médicos.

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Pese a los resultados positivos, los investigadores advirtieron que aún existen desafíos importantes. Señalaron que el acceso a tratamientos específicos, la disponibilidad de tecnologías y la integración de estas herramientas dentro de los sistemas de salud continúan siendo factores determinantes para ampliar el alcance de la medicina de precisión en la región.

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