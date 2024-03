Tras haber anunciado el gobierno Nacional que descontinuará el financiamiento al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el sector posee muchísima incertidumbre sobre su futuro y peligra la continuidad de este evento.

Así se confirmó en las últimas horas desde el Instituto Nacional de Cine, siendo este certamen, el único de clase A en Sudamérica que generaba gran convocatoria de turistas para la ciudad. Un gran impacto al sector cultural, en un contexto de recortes por la grave crisis económica.

En ese sentido, el director de cine, Miguel Monforte dialogó con El Marplatense y expresó: “Este efecto motosierra llega al Instituto Nacional de Cinematografía, un lugar que nación en 1957, histórico y que sostiene al cine nacional. En este momento ya fueron muchos los despidos que se produjeron en aquellos monotributistas que trabajaban allí y se planifican aún más, en este plan de saneamiento económico. Esto afecta a muchas otras cosas que funcionaban bien como la Escuela Nacional de Realización Cinematográfica que se intenta privatizar y tiene siete sedes en el interior y una queda en nuestra ciudad”.

"También hablamos de que se cierre o privatice la plataforma de Cine Argentino CINE.AR PLAY, que favorece al ámbito gratuito de mucho material argentino. No se lucra con el cine sino que se trata de que la gente pueda acceder, sobre todo las nacionales. Esto afecta a muchas cosas y principalmente a lo laboral, porque se va a dejar a la gente en la calle y no contempla que, si bien hay un déficit, no se está cumpliendo con cobrarle lo que corresponde a las plataformas, dispuesto por Ley", sumó.

Y adhirió que se encuentran ante "un panorama bastante complejo. Continuar con el Festival pero sin el financiamiento del Instituto, realmente es muy difícil. Es un acontecimiento que necesita mucha plata. No es una cuestión solamente nacional, sino que los que son clase A, que en este momento ya son 15 a nivel mundial".

"Para mi va a ser muy complicado conseguir sponsors. Estamos en una situación de alarma, no solo con el Instituto sino en particular con el Festival. Implica la pérdida de muchas cosas, es un acontecimiento cultural irremplazable que existe hace 70 años. Es un atractivo turístico, que pone el nombre de Mar del Plata y del país, en publicaciones internacionales que tienen que ver con el cine. Es un golpe moral", sentenció el referente del cine.