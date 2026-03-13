Un nuevo evento astronómico despierta interés entre científicos y aficionados al espacio: un asteroide identificado como 2026 EG1 pasará cerca de la Tierra este sábado, en un sobrevuelo que será monitoreado por agencias espaciales y observatorios internacionales.

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El cuerpo celeste tiene un tamaño estimado de entre 10 y 22 metros de diámetro y se desplaza a más de 34.000 kilómetros por hora. Según los cálculos de los especialistas, su punto de máxima aproximación será a unos 317.000 kilómetros de la Tierra, una distancia menor que la que separa al planeta de la Luna.

El acercamiento máximo está previsto para las 00:27 (hora argentina) y forma parte de los numerosos objetos cercanos a la Tierra que son monitoreados de forma permanente por la comunidad científica.

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El seguimiento del asteroide está a cargo del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, el organismo encargado de analizar la trayectoria de cuerpos espaciales que podrían pasar cerca del planeta.

Pese a lo llamativo del fenómeno, los especialistas fueron claros: no existe riesgo de impacto, por lo que el evento será únicamente una oportunidad para observar y estudiar este tipo de objetos que circulan por el sistema solar.

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