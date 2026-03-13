Un asteroide del tamaño de una casa pasará cerca de la Tierra este sábado
El objeto, detectado hace pocos días por la NASA, será seguido por telescopios de todo el mundo durante su acercamiento, aunque los especialistas aseguran que no representa ningún peligro para el planeta.
Un nuevo evento astronómico despierta interés entre científicos y aficionados al espacio: un asteroide identificado como 2026 EG1 pasará cerca de la Tierra este sábado, en un sobrevuelo que será monitoreado por agencias espaciales y observatorios internacionales.
El cuerpo celeste tiene un tamaño estimado de entre 10 y 22 metros de diámetro y se desplaza a más de 34.000 kilómetros por hora. Según los cálculos de los especialistas, su punto de máxima aproximación será a unos 317.000 kilómetros de la Tierra, una distancia menor que la que separa al planeta de la Luna.
El acercamiento máximo está previsto para las 00:27 (hora argentina) y forma parte de los numerosos objetos cercanos a la Tierra que son monitoreados de forma permanente por la comunidad científica.
El seguimiento del asteroide está a cargo del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, el organismo encargado de analizar la trayectoria de cuerpos espaciales que podrían pasar cerca del planeta.
Pese a lo llamativo del fenómeno, los especialistas fueron claros: no existe riesgo de impacto, por lo que el evento será únicamente una oportunidad para observar y estudiar este tipo de objetos que circulan por el sistema solar.
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