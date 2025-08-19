La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Javier Alonso, se cruzaron esta tarde por la edad de imputabilidad tras el crimen de Rita Suárez en Villa Luzuriaga, en un hecho en el que estuvieron involucrados dos menores que habían participado de un robo.

“El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad”, cuestionó la funcionaria nacional, quien caracterizó como “brutal” el crimen de Suárez y tildó de “inútil” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Asimismo, sostuvo que los argentinos “de bien” siguen “enterrando” a sus seres queridos y utilizó el eslogan de campaña “Kircherismo Nunca Más”.

En paralelo, la candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció desde sus redes sociales que los jóvenes de 17 y 19 años detenidos por la Policía Bonaerense están intentando “zafar” responsabilizando a “un menor”.

“En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, describió Bullrich, al reabrir el debate por la edad de imputabilidad.

En tanto, Alonso le contestó: “Bullrich mentirosa e irresponsable”, y aclaró que en la Provincia “los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.

“Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso eslogan impulsado por Milei”, apuntó el funcionario, quien le pidió a Bullrich que se “ocupe” trabajar por la seguridad si “todavía es ministra”.

Y concluyó: “Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”.