Daniel Crisci sobrevivió a una de las experiencias más extremas de su vida luego de quedar a la deriva durante 12 horas en altamar, frente a las costas de Punta del Este, tras una falla mecánica en la moto de agua en la que navegaba.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando Crisci zarpó desde Solanas para realizar un paseo recreativo. A poco de iniciada la travesía, el motor se detuvo y la marea comenzó a arrastrarlo mar adentro. En menos de una hora cayó la noche y quedó completamente a oscuras, sin referencias visuales ni posibilidad de pedir auxilio.

Durante la madrugada, soportó frío extremo, oleaje de hasta dos metros y el riesgo constante de hipotermia, mientras intentaba mantenerse estable sobre la moto para no perderla. Según relató, recurrió a ejercicios de respiración y a concentrarse en pensamientos positivos para evitar el pánico.

Mientras tanto, la Armada uruguaya desplegó un amplio operativo de búsqueda nocturna con lanchas, aeronaves, helicópteros y drones, aunque sin resultados inmediatos.

Con las primeras luces del día, Crisci logró hacer arrancar el motor de manera fortuita y navegar unos minutos hasta encontrarse con una embarcación de la Armada, que lo rescató a 12 kilómetros al sur de Piriápolis.

Fue atendido por personal médico y se encontraba en buen estado general, con signos leves de deshidratación. Tras el episodio, aseguró que la experiencia le cambió la perspectiva sobre la vida: “Las prioridades se reordenan en un segundo”.

Fuente: Infobae