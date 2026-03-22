Una reciente investigación científica encendió alertas sobre el uso de ciertos suplementos antioxidantes, al detectar que uno de los más difundidos podría tener un efecto inesperado en el desarrollo del cáncer.

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El estudio, publicado en la revista Nature y llevado adelante por especialistas del Instituto del Cáncer Wilmot, señala que el glutatión, conocido por sus propiedades protectoras frente al daño celular, también podría ser utilizado por células tumorales como fuente de energía para multiplicarse.

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De acuerdo con los investigadores, este compuesto, habitualmente asociado a beneficios para la salud, puede, en determinados contextos, favorecer la progresión de tumores en lugar de frenarlos. El hallazgo abre nuevas líneas de análisis sobre cómo interactúan los antioxidantes con enfermedades complejas como el cáncer.

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Si bien los expertos aclaran que no se trata de conclusiones definitivas, remarcan la importancia de profundizar los estudios antes de recomendar el consumo de este tipo de suplementos sin supervisión médica.

El trabajo también plantea la necesidad de revisar la idea extendida de que todos los antioxidantes son siempre beneficiosos, y destaca que su impacto puede variar según el contexto biológico.

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