Un alto funcionario del régimen chavista en Venezuela dijo hoy que Edmundo González Urrutia, candidato presidencial, y María Corina Machado, líder de la oposición, tienen que ir presos.

Fue Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en medio del escándalo con las sospechas de fraude en las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto en Venezuela.

Las incendiarias declaraciones del chavista llegan cuando el régimen que autoproclamó ganador en Venezuela capturó este lunes a Freddy Superlano, uno de los principales cuadros opositores, por el que González Urrutia exigió “su liberación inmediata”.

Puede interesarte

“Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona, cuando se les perdona casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad”, arengó Rodríguez, en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

El chavista comparó a la oposición con los nazis. “Cuando los ingleses hablaron con Hitler generaron una guerra de más de treinta millones europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige; se le aplican las leyes”.

“Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros, drogadictos, que les dan cuarenta dólares para que aterrorice a una mujer o balee a un joven. No, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Cuando digo ‘jefe’ no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela”, lanzó el alfil de Maduro.

Puede interesarte

Rodríguez insistió contra el candidato presidencial opositor. “El sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer (por las protestas del lunes por las elecciones de este domingo)”, prosiguió.

Y volvió a cargar contra Machado y González Urrutia. “Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y al fascismo no se lo otorgan beneficios procesales; se le aplica todo el rigor de las leyes de la República”, apuntó Rodríguez.

Fuente: Clarín