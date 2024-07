Anoche salió un nuevo pozo millonario de la Quiniela Plus. La jugada fue realizada en la agencia San Cono II, ubicada en la Av. Luro 7059 de Mar del Plata.

Los 8 números ganadores fueron el 09-20-23-42-50-52-74-75 y el apostador se quedó con un total de $214.846.764,35.



Cabe señalar que la Quiniela Plus sortea de lunes a sábados a las 21 con la Quiniela nocturna. Con una apuesta fija de $200, ya estás participando de las tres modalidades: Plus, Super Plus y Chance Plus.