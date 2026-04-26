La policía de Córdoba detuvo el sábado a un adolescente de 16 años en el barrio Las Polinesias de Villa Allende, acusado de una serie de robos en viviendas de esa localidad. Su madre permitió el ingreso de los efectivos y el joven fue aprehendido sin incidentes.

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Durante el operativo, la policía secuestró una bicicleta, herramientas eléctricas y una mochila con objetos personales, presuntamente sustraídos en al menos tres robos ocurridos en viviendas de la calle Elpidio González.

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El adolescente registra antecedentes desde 2025 por delitos contra la propiedad —robos, hurtos y daños— y se lo vincula con seis hechos anteriores: uno en marzo, dos en abril de este año, y tres entre agosto y noviembre de 2025.

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La información fue confirmada por El Doce.

Fuente: TN

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