Un abogado acusado de quedarse con el dinero de sus clientes, que atravesaban deudas hipotecarias, irá a juicio oral por estafa. Se trata de Carlos Gabriel Teper, quien ya cuenta con una condena previa de dos años de prisión condicional por un hecho similar.

En ese entonces, mediante una ONG que había creado, el letrado representaba a estos damnificados y hacia presentaciones pidiendo las pesificaciones e informándoles a sus clientes que iba pagando parte de esos créditos hipotecarios que habían adquirido en la época del 1 a 1.

Según consta en los registros de la primera denuncia, Teper le había pedido más de 40 mil pesos a una persona a la cual representaba para solucionar un conflicto por una deuda que tramitaba ante el Juzgado Civil y Comercial 11, pero el dinero nunca fue presentado en el expediente. La condena fue dada en el 2009 por el delito de estafa.

La historia se repite y varios años después, el abogado vuelve a sentarse en el banquillo por otros cinco casos de metodología similar: se quedó con un impresionante monto económico perteneciente a deudores hipotecarios a los cuales representaba. El fiscal Carlos Bruna fue el encargado de solicitar la elevación a juicio de la causa.

El viernes se llevó a cabo la audiencia para presentación de prueba en el Juzgado en lo Correccional N°3, donde fracasó el pedido de acuerdo entre las partes. Ahora resta conocer la fecha de inicio del juicio oral que será anunciada en los próximos días.

