Como es habitual en esta época del año, el “Dragón” se encuentra cerrando la pre-inscripción a la ya clásica Colonia de Verano, una propuesta recreativa, deportiva y formativa que se desarrollará durante los meses de enero y febrero para chicos y chicas de 3 a 13 años y coordinada por docentes especializados.

La Colonia CAK está orientada a la iniciación deportiva, teniendo a la natación como pilar fundamental, y se complementa con una amplia variedad de actividades recreativas y educativas: fútbol, hockey, sóftbol y básquet, actividades musicales y estético-expresivas, vida en la naturaleza, campamentos, pernoctadas, días de playa y viernes temáticos recreativos.

La propuesta está organizada en dos niveles. Por un lado, el Inicial está destinado para chicos y chicas de 3 a 5 años con modalidad de lunes a viernes o tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes). Por el otro, el Nivel Primaria, de 6 a 13 años, y de lunes a viernes con opción de jornada completa o media jornada.

Las actividades se llevarán a cabo tanto en la Sede Social del Club, ubicada en Independencia 3030, como en el Complejo Deportivo de Avenida Polonia y Vértiz, brindando espacios adecuados y seguros para el desarrollo integral de niñas y niños. A su vez, todas las actividades estarán supervisadas y coordinadas por profesionales especializados en educación física.

Para más información, aquellos interesados pueden acceder al canal de WhatsApp del Club Atlético Kimberley 223 6 939392 donde recibirán atención personalizada y sino en mesa de informes en la sede de Avenida Independencia 3030 de lunes a viernes de 8 a 20.

