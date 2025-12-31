El 17 de enero, desde Plaza España y sobre un circuito íntegramente costero, se correrán los 10K Open Sports Verano by PUMA, organizados por Mutti Eventos. La competencia, una de las más esperadas por los corredores para iniciar el calendario deportivo, mantiene abiertas sus inscripciones para las distancias de 5K y 10K a través de la web www.superate.com.ar.

A menos de tres semanas del evento, Mar del Plata se prepara para recibir una nueva edición de esta tradicional carrera de verano. La prueba principal de 10 kilómetros cuenta con certificación de la Federación Internacional de Atletismo, mientras que también se ofrece la opción participativa de 5 kilómetros.

La inscripción a los 10K Open Sports Verano incluye remera técnica oficial PUMA, medias Sox, chip de fiscalización electrónica, hidratación con agua mineral Ko Agua y bebida isotónica tanto en el circuito como en la llegada, además de servicio de seguridad, emergencia médica y medalla finisher para quienes completen el recorrido.

Open Sports otorgará premios a los primeros puestos de ambas ramas en las distancias de 10K y 5K, y reconocerá a los podios de cada categoría etaria en los 10 kilómetros: Juveniles; 20 a 29 años; 30 a 34; 35 a 39; 40 a 44; 45 a 49; 50 a 54; 55 a 59; 60 a 64; 65 a 69; mayores de 70; atletas ciegos; atletas en silla de ruedas y atletas con otras discapacidades.

