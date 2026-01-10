La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa crece en la comunidad runner. El próximo 17 de enero, la costa será escenario de los 10K Open Sports Verano by PUMA, una de las competencias más convocantes del calendario nacional. Desde la organización confirmaron que quedan los últimos cupos disponibles para quienes quieran ser parte de esta experiencia deportiva que año tras año reúne a miles de atletas.

Con el antecedente de 4.000 participantes en la edición anterior, todo indica que la actual será aún más multitudinaria. Las inscripciones continúan abiertas y se realizan a través de www.superate.com.ar, donde los interesados pueden completar el registro antes de que se agoten los lugares.

En paralelo, ya está definida la logística previa al evento. La entrega de kits se realizará en Run & Bike, ubicado en Viamonte y la Costa, desde el lunes 12 al jueves 15 de enero, de 9 a 20, y el viernes 16 de enero, de 9 a 18. Allí, los corredores recibirán la remera técnica oficial PUMA, que se utilizará en las distancias de 10 y 5 kilómetros.

El circuito, diseñado íntegramente sobre la costa por Mutti Eventos, combina el paisaje del mar con un trazado exigente, pensado tanto para atletas experimentados como para quienes buscan superarse. Además, la distancia de 10 kilómetros cuenta con certificación de la Federación Internacional de Atletismo, un valor agregado para quienes buscan marcas oficiales.

Cada participante contará con una organización de primer nivel: chip de fiscalización electrónica, hidratación durante el recorrido y en la llegada, seguridad y asistencia médica, además de medias Sox y la clásica medalla finisher para todos los que crucen la meta.

El evento cuenta con el acompañamiento de importantes marcas, entre ellas PUMA como sponsor oficial, además de Run & Bike, Prevención Salud, Santander, Sox, Gatorade, Ko Agua, Michelob, Granix, Sei Tu y Vitamin Way.

La costa se prepara para vibrar una vez más al ritmo del running. Los últimos cupos están disponibles y la invitación es clara: ponerse las zapatillas y ser parte del gran evento del verano.