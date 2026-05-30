Marcelo González y la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, mantuvieron un encuentro con Laura Escalada Piazzolla, Presidente de la Fundación y viuda de Astor Piazzolla, para avanzar en los preparativos de la inauguración del nuevo foyer del Teatro Tronador BNA, que será bautizado en homenaje al reconocido músico marplatense.

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La reunión se desarrolló a pocos días del acto previsto para el próximo 8 de junio, fecha en la que quedará formalmente inaugurado el espacio cultural que llevará el nombre de Astor Piazzolla dentro del teatro.

La iniciativa recibió en abril el respaldo de la Fundación Astor Piazzolla, que aceptó oficialmente la propuesta de denominar al sector como “Foyer Astor Piazzolla”. A partir de esa decisión se consolidó el proyecto de reconocimiento permanente al compositor, considerado una de las figuras más influyentes de la música argentina del siglo XX.

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En el mismo contexto, la Fundación distinguió a Marcelo González como Miembro Honorario de la Fundación Astor Piazzolla, formalizando un vínculo de colaboración institucional entre ambas partes.

Desde la organización destacaron que continúan trabajando con entusiasmo en los preparativos de cara a la inauguración, que buscará rendir homenaje a la trayectoria y el legado de Piazzolla a través de un espacio destinado a mantener viva su memoria y fortalecer su vínculo con la ciudad que lo vio nacer.

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