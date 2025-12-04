Este jueves 4 de diciembre se llevó a cabo la primera sesión de prórroga del período 110° del Concejo Deliberante, sesión que marcó el final de una etapa.

Lo más destacado de la jornada es que varios ediles enfrentaron su última sesión en el cargo. El caso mas importante es el de Agustín Neme, quien deja su banca para asumir como intendente en los próximos días.

Durante la sesión hubo un homenaje a José Marcelo Moscuzza, empresario y dirigente deportivo. Luego se dio paso al tratamiento de 68 expedientes, vinculados principalmente al futuro de la ciudad y la gestión económica.

Algunos de los temas mas destacados de la jornada fueron: El futuro de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF); la extensión por dos años del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción; declarar por el término de un año el estado de emergencia del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros. Además, se trató la prórroga para el presupuesto 2026 y el aval que concede la licencia a Guillermo Montenegro a partir del 10 de diciembre.

En una jornada marcada por el debate y la tensión, hubo lugar para la emoción. Aquellos que dejan sus bancas se despidieron del recinto. El momento más emotivo tuvo lugar durante el discurso de Agustín Neme, quien agradeció a su familia, a sus compañeros de bloque y de cuerpo deliberativo, por estos años de gestión. Miembros del Concejo le dedicaron palabras de despedida al próximo intendente de la ciudad. De esta manera comienza a cerrarse el año deliberativo en la ciudad.

En los próximos días el Concejo recibirá a 12 nuevos concejales, y a un nuevo intendente.