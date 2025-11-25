El próximo domingo 30 finalizará la primera etapa de inscripción para las más de 70 carreras de grado y pregrado que ofrece la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) de cara al ciclo lectivo 2026. Desde la Secretaría Académica informaron que el proceso, iniciado el 1 de octubre, se desarrolla con total normalidad y se espera con gran expectativa el cierre de este primer llamado, que se realiza de manera virtual a través de los módulos de preinscripción y autogestión del sistema SIU-Guaraní.

En cuanto a las inscripciones, según indicaron desde la UNMDP, las nuevas tecnicaturas han ganado protagonismo en la matriculación, aunque carreras tradicionales como Medicina, Psicología y Arquitectura siguen siendo de las más convocantes.

Además se indicó que Psicología y Arquitectura concentran gran parte de las inscripciones en esta primera ventana, ya que es el único momento del calendario en el que los aspirantes pueden solicitar ingreso. Para el resto de las carreras, también existen oportunidades en los llamados de febrero y, en menor medida, en junio para el segundo cuatrimestre. La oferta académica completa puede consultarse en la página oficial de la universidad.

En cuanto a las cifras, si bien aún no hay datos definitivos, se prevé que se mantenga la tendencia de los últimos dos ciclos, con más de 20.000 mil ingresantes, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2022.

La inscripción es totalmente virtual y no requiere la presentación presencial de documentación en oficinas administrativas. La página web se puede consultar en https://www.mdp.edu.ar/index.php/ensenanza/carreras

