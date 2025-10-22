El Presidente Javier Milei no será parte de las recorridas en la Provincia de Buenos Aires. Su última participación fue la semana pasada en Tres de Febrero y no volverá a pisar suelo bonaerense, pese a que había trascendido un gran cierre en el conurbano.

Desde el bloque oficialista sostienen que no habrá un acto tradicional, ni en el conurbano ni en el interior bonaerense. Buscan apostar a la austeridad y cercanía tejiendo similitudes con la campaña de Fuerza Patria.

La gira bonaerense quedó en manos de Santilli y tiene como primera parada Merlo el miércoles. El mismo día, recorrerá San Martín y finalizará en Vicente López. Todos de la primera sección y los dos primeros gobernados por el peronismo.

El jueves, en tanto, el primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza viajará a la cuarta sección y visitará Junín, para luego volver a la primera y recorrer Zárate y Campana. En todos los casos estará acompañado por el equipo de campaña y referentes del espacio como Cristian Ritondo.

Entre los cálculos libertarios estiman que se perdieron cerca de 2 millones de votos entre la elección presidencial del 2023 y los comicios legislativos bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

La campaña tendrá un cierre nacional en Rosario encabezado por Javier Milei. La convocatoria a ser parte es únicamente de un representante por distrito, por eso irá solo Santilli y no el resto de la comitiva ni otros referentes bonaerenses.

