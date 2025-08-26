La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, llega a su fin y la fecha límite es el 21 de octubre de 2025. Se trata de la última oportunidad para que descendientes de españoles tramiten la ciudadanía, un beneficio que generó una verdadera avalancha de solicitudes en Argentina y en particular en Mar del Plata.

Ads

El periodista especializado en migraciones, Oscar Caballero, explicó a “Los datos del día”, programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7) que esta normativa permitió que los nietos de españoles puedan obtener la nacionalidad, incluso cuando sus padres no la hayan tramitado. “Es el tema del momento para la colectividad española. Esta ley permitió saltar el lazo familiar y el 21 de octubre se vence. Es la última oportunidad para realizar la ciudadanía”, advirtió.

El fenómeno es masivo: se estima que ya hay 650 mil legajos iniciados y que en el Consulado General de Buenos Aires se otorgaron más de 500 mil citas. El trámite comienza en la página web del consulado, donde se obtiene un código de verificación personal que marca el lugar en la fila virtual.

Ads

Caballero resaltó que lo fundamental es registrarse antes del 21 de octubre, ya que aunque la cita para presentar la documentación pueda ser posterior, lo que cuenta es haber manifestado la voluntad dentro del plazo. Luego llega el paso más complejo: reunir partidas de nacimiento, actas en registros civiles, documentos en parroquias, traducciones y legalizaciones. “Todo es complicado, pero se puede hacer”, aseguró.

Puede interesarte

En Mar del Plata, quienes tengan dudas pueden acercarse al Centro Asturiano (Jujuy esquina Brown), donde el Grupo Migrar asesora de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 10 a 15. “No dudaría en acudir a gente con experiencia porque en dos meses se acaba todo esto”, insistió el especialista.

Ads

La Ley de Nietos significó un acto de reparación histórica, al reconocer la nacionalidad a descendientes de aquellos españoles que emigraron por motivos políticos, económicos o sociales. Pero el tiempo corre y el beneficio está a punto de terminar: quien no inicie el trámite antes de octubre quedará afuera.