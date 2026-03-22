Última chance para ver a la Selección antes del Mundial: Entradas para Argentina vs Mauritania
El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para la cita mundialista con un amistoso en La Bombonera, y los aficionados ya pueden asegurar sus entradas para vivir el partido en vivo.
La Selección Argentina disputará un partido amistoso frente a Mauritania como preparación para el Mundial 2026, y los fanáticos tienen la oportunidad de ver de cerca al equipo de Lionel Scaloni. El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera, Buenos Aires, el viernes 27 de marzo, y las entradas ya generan gran expectativa.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó los valores aproximados de las entradas, que varían según la ubicación en el estadio:
• Popular: $90.000
• Popular para menores: $25.000
• Platea alta K: $150.000
• Platea alta H‑H‑J‑F‑G: $200.000
• Platea media A‑B / C‑D‑M: $330.000‑$350.000
• Platea baja L: $350.000
• Preferencial: $490.000
Los precios podrían modificarse según la demanda y la disponibilidad de localidades.
Las entradas se venden exclusivamente online a través del sistema oficial de la AFA. Los interesados deben registrarse previamente y estar atentos al inicio de la venta, ya que se espera una alta demanda.
Este amistoso representa una oportunidad única para ver a la Selección en acción antes del debut mundialista, y los fanáticos esperan llenar las gradas de La Bombonera con su aliento.
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