La Selección Argentina disputará un partido amistoso frente a Mauritania como preparación para el Mundial 2026, y los fanáticos tienen la oportunidad de ver de cerca al equipo de Lionel Scaloni. El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera, Buenos Aires, el viernes 27 de marzo, y las entradas ya generan gran expectativa.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó los valores aproximados de las entradas, que varían según la ubicación en el estadio:

• Popular: $90.000

• Popular para menores: $25.000

• Platea alta K: $150.000

• Platea alta H‑H‑J‑F‑G: $200.000

• Platea media A‑B / C‑D‑M: $330.000‑$350.000

• Platea baja L: $350.000

• Preferencial: $490.000

Los precios podrían modificarse según la demanda y la disponibilidad de localidades.

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Las entradas se venden exclusivamente online a través del sistema oficial de la AFA. Los interesados deben registrarse previamente y estar atentos al inicio de la venta, ya que se espera una alta demanda.

Este amistoso representa una oportunidad única para ver a la Selección en acción antes del debut mundialista, y los fanáticos esperan llenar las gradas de La Bombonera con su aliento.

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