Sólo algunos pocos elegidos en el mundo pueden darse el gusto de competir en un Mundial de Natación de Mayores. Ni hablar en Argentina. El único varón que viajó por nuestro país al certamen que se disputó en Doha fue el marplatense Ulises Saravia que, luego de sus destacadas presentaciones en la categoría juvenil, tuvo su primera experiencia entre los “grandes”.

Vaya si se definió así mismo como un grande: se metió entre los 20 mejores del mundo en los 100 espalda y luego, fue semifinalista en los 50 de la misma especialidad para culminar entre los 15 mejores de la tierra. Todo con 18 años.

De regreso a España donde se bajó de un avión y se subió a otro para competir en el Open Nacional de ese país donde volvió a ganar un oro; habló con Marca Deportiva sobre lo que le tocó vivir en muy poco tiempo. “Fue una experiencia increíble”, dijo en pocas palabras.

Después empezó a explayarse sobre lo que tuvo que vivir: “Fuimos primero a Abu Dhabi con el equipo técnico de Argentina y después viajamos para Doha. Fue mucho aprendizaje para mí y para mi entrenador Federico Diez Andersen, con quien seguimos evolucionando día a día. Esperábamos mejores resultados pero estamos en un proceso de adaptación”.

Ese “proceso” incluye vivir en España aceptando la invitación del Club Nados de Barcelona: “Nos vinimos a vivir a España el 10 de noviembre y para mí fue una experiencia nueva el vivir sólo. Tuve que aprender a cocinarme, por ejemplo. Los primeros meses fueron de adaptación plena porque teníamos entrenadores nuevos y conocíamos gente nueva. Ahora ya estamos acomodados al 100%”.

Ya sabe lo que es competir en alto nivel porque fue el primer argentino en la rama masculina que se pudo subir a un podio mundialista juvenil logrando la medalla de bronce en los 50 espalda del Mundial de Israel durante el 2023. Pero esto era otra cosa, las grandes ligas de verdad: “Primero que nada hay muy buenos rivales que no se ven todos los días. Algunos de mi edad y otros de casi 30 años. Tenía que aprender de ellos que son los mejores del mundo. En la primera prueba, la eliminatoria de los 100 espalda me puse algo nervioso, algo que no me suele pasar. El lugar y el estadio se sentían. Para los 50 espalda los nervios habían pasado, estaba tranquilo”.

Todo para Ulises es estar a tope porque todavía no tiene ese entrenamiento y roce que te permite bajar el ritmo si lo necesita tu cuerpo: “hubo diferencia entre la serie y la semifinal. Los mejores se tiran regulando y en la semifinal van al 100%. Nosotros no podemos permitirnos eso y vamos al 100% siempre. En la semifinal, ya desde pre-competencia es otro ambiente. Están todos concentrados generalmente con auriculares, te hacen un show de luces y video antes de entrar a la pileta”, contaba deslumbrado.

Más allá del muy buen resultado, la experiencia pasaba por aprender y en eso, pudieron compartir charlas y consejos con muchos de los mejores del mundo: “siempre tengo el sueño de mejorar, se me da bien la técnica pero los mejores están muy grandotes físicamente. Deben pesar 100 kilos de músculos”, destacó Saravia.

El camino hacia lo que podrían ser sus primeros Juegos Olímpicos no está cerrado porque sabe que le queda una oportunidad por ranking internacional en los próximos meses. Su nivel de exigencia es tan alto que tampoco descarta hacer la marca mínima: “Ahora estamos armando entrenamientos muy fuertes de preparación, comiendo mucho y de buena calidad, durmiendo bien para tratar de llegar a París. La preparación se basará en cuatro o cinco semanas, para luego buscar un torneo donde tirar la marca de los Juegos. Si hoy cerraran las clasificaciones iría a París por ranking, eso nos motiva muchísimo. El último selectivo será en junio, justo un mes antes de los Juegos”.

Un talento nato, un deportista que se está metiendo en la elite despacio y sin estridencias; tal cuál su personalidad; pero dispuesto a que el ruido lo haga su trabajo.