Ucrania y Rusia intercambiaron ataques con drones y misiles el domingo, los cuales impactaron contra las principales instalaciones energéticas de cada país, informaron comunicados oficiales de ambas partes.

Drones ucranianos atacaron una importante planta de procesamiento de gas en la región rusa de Oremburgo, cerca de la frontera con Kazajistán, provocando un incendio y obligando a la suspensión temporal de la recepción de gas kazajo, detallaron las autoridades rusas y kazajas.

La planta de Oremburgo, operada por el gigante energético estatal Gazprom, es una de las mayores del mundo en su tipo, con una capacidad anual de procesamiento de unos 45.000 millones de metros cúbicos.

El gobernador regional, Yevgueni Solntsev, señaló que el ataque incendió un taller y dañó parte de la planta. El Ministerio de Energía de Kazajistán confirmó que Gazprom había detenido el procesamiento de gas kazajo debido a la emergencia provocada por el ataque con dron.

Por su parte, funcionarios ucranianos informaron que las fuerzas rusas lanzaron un fuerte ataque contra una mina de carbón en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk.

Los 192 mineros que se encontraban bajo tierra en ese momento fueron evacuados de manera segura, indicó la dirección de la mina, y añadió que se trataba del cuarto ataque a gran escala contra las instalaciones carboníferas de la empresa en los últimos dos meses.

"Justo antes del inicio de la temporada de calefacción, el enemigo ha vuelto a asestar un golpe a la industria energética ucraniana", indicó la dirección de la mina en un comunicado en Telegram.

