La federación ucraniana está cansada de la corrupción arbitral y ha decidido utilizar el polígrafo para determinar si los ex “hombres de negro” son aptos para impartir justicia en los partidos de su liga o si esconden secretos relacionados con algún tipo de intención lejos de la imparcialidad.

El mítico goleador Andriy Shevchenko, hoy presidente de la federación de fútbol de dicho país, es el principal impulsor de este método.

"Vemos en la utilización del polígrafo una oportunidad de obtener información y saber con qué árbitros podemos o no trabajar", dijo recientemente, aseverando que todos aquellos que no superen la prueba no podrán pisar el verde césped para arbitrar un partido de la liga ucraniana.

Según reveló el medio “The Athletic”, los árbitros que han sido sometidos hasta la fecha al polígrafo han superado la prueba y han recibido el visto bueno para arbitrar partidos de la liga.

Por otra parte, lo comentado no es la única medida adoptada para alejarse tanto como sea posible de la corrupción e imparcialidad arbitral. Más allá someter a sus árbitros al polígrafo, la federación de Ucrania apuesta por la aleatoriedad como método para la designación de los árbitros para cada partido.

No es algo infalible, ya que a un colegiado con cierta predilección hacia algún equipo puede tocarle arbitrar al mismo, pero por cosas del azar y no por haber sido elegido a dedo.