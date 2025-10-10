Ucrania denunció este viernes que Rusia llevó a cabo un “ataque masivo” contra su infraestructura energética, afectando el suministro eléctrico en distintas regiones del país, incluida la capital, Kyiv. Según autoridades locales, miles de hogares quedaron sin luz y agua, mientras se reportan heridos y daños generalizados en instalaciones civiles.

El presidente Volodymyr Zelensky calificó el operativo como “un ataque cínico y calculado”, señalando que más de 450 drones y 30 misiles fueron lanzados “contra todo lo que sustenta la vida normal”. “El objetivo de Rusia es dejarnos en la oscuridad, sin agua ni calefacción”, afirmó.

El gobernador de la región de Kyiv, Mykola Kalashnik, confirmó que alrededor de 28.000 familias de los distritos de Brovary y Boryspil permanecen sin electricidad. En la región de Poltava, los cortes afectaron a más de 16.500 hogares y 800 empresas, informó su gobernador, Volodymyr Kogut.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, denunció que los ataques también golpearon ciudades como Járkov, Zaporiyia y Dnipro, dejando amplias zonas sin suministro energético. En Zaporiyia, un niño de siete años murió y decenas de personas resultaron heridas.

La ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, aseguró que los equipos técnicos están trabajando “para minimizar las consecuencias negativas”. En tanto, el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, confirmó que la margen izquierda de la capital permanece sin electricidad y reporta además problemas de abastecimiento de agua.

El Kremlin habría retomado una estrategia utilizada en años anteriores, apuntando contra la red energética ucraniana para debilitar al país de cara al invierno, cuando aumentan las necesidades de calefacción y energía. Desde fines de septiembre, los bombardeos rusos sobre el sistema energético han sido casi diarios, según autoridades ucranianas y fuentes de CNN.