En el marco del Mes de la Mujer, el sector Mujeres Empresarias de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) realizará la jornada Mujeres que hacen este domingo 15 de 11:00 a 20:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), con charlas, emprendedores, música en vivo y distintas actividades abiertas al público.

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El evento será gratuito y contará con stands de emprendedores, música a cargo de DJ, arte en vivo, food trucks y puntos de activación con influencers. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario online: www.forms.gle/PPHSuAzAeqC5ZsQJ7.

La jornada comenzará a las 11:00 con la clase Hatha Yoga: respiraciones conscientes, flexibilidad, fuerza y equilibrio a cargo de Alice Ciribe. Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar su propio mat y manta para participar de la actividad.

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A las 15:00 se realizará la charla Autocuidado y estética, brindada por la médica especialista en medicina estética Mayra Díaz. Luego, a las 16:00, Soledad Depresbítero presentará la disertación Marca personal: cómo transformar quién sos en tu mayor ventaja y nuevo activo profesional.

A las 17:00 será el turno de la bioquímica especialista Agustina Fares Taie, quien abordará la temática Mujeres en puestos de decisión. Finalmente, a las 18:00, la licenciada Mariel Fornoni brindará la charla Sin pedir permiso: mujeres en política, medios y directorios.

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